Četrtek, 4. julija 2019

Prevladovalo bo zmerno oblačno vreme. V hribih bo čez dan delno oblačno in popoldne bo možna kakšna posamezna ploha ali nevihta. Ob morju in na vzhodnem pasu bo zjutraj pihala zmerna burja nato pa krajevni vetrovi.

Vreme bo spremenljivo. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, najverjetneje pa bo več sonca popoldne. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod pa veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Goriškem in ob morju okoli 30 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER