Ćetrtek, 4. junija 2020

Oblačno bo s padavinami, ki bodo močnejše predvsem v Predalpah. Dopoldne bodo padavine občasne ob morju, popoldne pa bolj razpršene. Možne bodo močne nevihte z močnejšimi krajevnimi padavinami. Pihal bo zmeren jugo po nižinah, bolj okrepljen pa ob morju. Na območju lagune bo možna visoka voda in tudi neurja na izpostavljenih delih obale.

Danes bo v vzhodni Sloveniji večji del dneva še povečini sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo.

Jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 17 do 22, na vzhodu do okoli 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER