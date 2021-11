Četrtek, 4. novembra 2021

Nad severnim Sredozemljem se poglablja novo ciklonsko območje. Od jugozahoda doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Do dopoldanskih ur bo deževalo. V hribih in na vzhodnem pasu bodo padavine krajevno lahko tudi obilne. Čez dan bo prevladovalo spremenljivo do bolj oblačno vreme, možne bodo krajevne plohe ali nevihte, ki bodo verjetnejše v Predalpah in na vzhodu.

Sprva bo oblačno z dežjem. Dopoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, ponekod se bo delno razjasnilo. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Popoldne bo spremenljivo oblačno, na zahodu bo nastalo nekaj ploh. Veter bo postopno slabel.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER