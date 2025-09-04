Četrtek, 04 september 2025
Četrtek, 4. septembra 2025

4. sep. 2025 | 0:01
    Četrtek, 4. septembra 2025
Vremenska fronta se je pomaknila nad Balkan, za njo se je nad našimi kraji zgradilo šibko območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severovzhodnimi vetrovi doteka nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Prevladovalo bo pretežno jasno in stanovitno vreme. Le v gorah bo lahko delno oblačno. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Temperature bodo postopoma višje in v nižinskem pasu se bodo ponovno približale 30 stopinjam C.

Danes bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

