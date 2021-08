Četrtek, 5. avgusta 2021

Ponoči in zjutraj bo pretežno oblačno, deževalo bo in pojavljale se bodo nevihte. Kakšna nevihta bo lahko močnejša in možni bodo krajevni nalivi. Popoldne postopno izboljšanje, sprva na območju Karnije. Zvečer in v noči na petek bo spet možna kakšna krajevna ploha.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Do večera bo dež od zahoda ponehal, pričelo se bo jasniti.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER