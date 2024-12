Rahlo pooblačeno bo. Ob obali bo pihala zmerna burja.

Precej jasno bo, ponekod v južnih in jugovzhodnih krajih bo občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.