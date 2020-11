Četrtek, 5. novembra 2020

Dopoldne bo pretežno oblačno vreme, od popoldneva se bo postopoma delno razjasnilo. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, na obali pa bo občasno okrepljena.

Sprva bo pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, na jugovzhodu šele zvečer.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 10 do 13, na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER