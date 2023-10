Četrtek, 5. oktobra 2023

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa je ciklonsko območje. Prek naših krajev se pomika hladna fronta. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka nad naše kraje hladnejši in bolj vlažen zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme, popoldne bo zmerno do spremenljivo oblačno. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo dopoldne sprva pihala zmerna burja, ki bo nato oslabela. Predvsem na zahodni obali bo popoldne zapihal morski veter.

Danes bo sončno, dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na obali do 14, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA