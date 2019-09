Četrtek, 5. septembra 2019

Nad srednjo Evropo, Alpami, severozahodnim Balkanom in severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam nekoliko toplejši in suh zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo lepo vreme. Spet bo nekoliko topleje. V hribih bo zjutraj jasno, popoldne bo več spremenljivosti. V Dolomitih in na meji z Avstrijo bo pozno zvečer možna kakšna krajevna kratkotrajna ploha. Na obali bo zjutraj pihal burin, popoldne pa morski veter. Od večernih ur in ponoči bo pihala močna burja.

Danes bo pretežno jasno. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem pa šibka burja. Zvečer se bo zmerno pooblačilo in v noči na petek bodo na severu prehodno možne rahle padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem okoli 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER