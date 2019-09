Četrtek, 5. septembra 2019

V nižinskem pasu in na obali bo lepo in jasno vreme. V hribih bo jutro jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti tudi s kakšno ploho ali nevihto v Karnijskih Alpah in Predalpah. Ob morju bo dopoldne pihal burin, popoldne pa zmorec. V večernih urah bo pa zapihala močna burja, ki se bo ponoči še krepila.

Jutri bo večji del dneva pretežno jasno, proti večeru pa se bo zmerno pooblačilo. V noči na petek bodo na severu prehodno možne rahle padavine.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER