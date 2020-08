Četrtek, 6. avgusta 2020

Dopoldne bo predvsem na obali in na vzhodnem pasu še možna spremenljiva oblačnost, nato se bo razjasnilo. Popoldne in zvečer bodo sprva v hribovitem svetu in nato lahko tudi v ravninskem pasu možne plohe in nevihte. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja. Dnevne temperature bodo spet znatno višje.

Danes dopoldne bo dež povsod ponehal, delno se bo zjasnilo. Popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER