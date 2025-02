Četrtek, 6. februarja 2025

Nad večjim delom Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam s severnimi vetrovi doteka precej suh zrak.

Dopoldne bo povsod jasno vreme; v nižinskem pasu bo lahko zmrzovalo. Popoldne bo nekaj zmerne oblačnosti; na območju Trbiža bo lahko nekaj nizke oblačnosti. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala burja, ki bo šibka dopoldne, zmerna od popoldneva.

Od vzhoda se bo oblačnost povečala. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, na Primorskem okoli 0, najvišje dnevne od 5 do 7, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.