Četrtek, 6. januarja 2022

Nad severnim Sredozemljem nastaja novo ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla Slovenijo. Za njo bo v spodnjih plasteh ozračja začel k nam od severovzhoda pritekati občutno hladnejši zrak.

Na Tržaškem bo pihala močna burja in na Kraški planoti bo lahko snežilo. Tekom dopoldneva se bo delno razjasnilo.

Sprva bo oblačno, sneženje bo zjutraj ponehalo tudi v južnih krajih. Sredi dneva in popoldne se bo od severa delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER