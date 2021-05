Četrtek, 6. maja 2021

Nad severno in srednjo Evropo je ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe. Z jugozahodnim vetrom v višinah doteka k nam postopno bolj vlažen zrak.

Kaže na spremenljivo oblačno vreme tudi z občasnimi kratkotrajnimi padavinami. Ob morju bo dopoldne pihala zmerna burja, od popoldneva pa bodo zapihali šibki krajevni vetrovi.

Dopoldne bodo padavine postopno ponehale, najkasneje na Notranjskem. Čez dan bo pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih in južnih smeri.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER