Četrtek, 6. marca 2025

Nad večjim delom Evrope in Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo prek severne Evrope. S šibkim vetrom južnih smeri doteka k nam topel in suh zrak.

Jasno bo. V Pordenonski nižini na meji z Venetom niso povsem izključene meglice. V nižinskem pasu in v alpskih dolinah bo dnevno temperaturno kolebanje izrazito. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2400 m. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo jasno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj C.