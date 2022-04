Spremenljivo bo, na obalnem območju le zmerno oblačno. Več oblačnosti bo med Julijskimi Predalpami in Karnijo. Ponoči in zjutraj se bo v nižinskem pasu in na obali lahko pojavljala megla. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Jugozahodni veter se bo popoldne in zvečer nekoliko okrepil.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER