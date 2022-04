Četrtek, 7. aprila 2022

V nižinskem pasu in na obali bo spremenljivo oblačno vreme, večje razjasnitve pričakujemo na obalnem območju. V Karniji in v Predalpah bo pretežno oblačno vreme z visoko stopnjo vlažnosti; zvečer bo možen rahel dež. Na območju Trbiža bo vreme lepše, prevladovala bo zmerna oblačnost in ozračje bo bolj suho.

Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo, na severnem Primorskem pa popoldne znova pooblačilo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER