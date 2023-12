Četrtek, 7. decembra 2023

Dopoldne bo zmerno oblačno vreme; poleg v hribih, bo zmrzovalo tudi v nižinskem pasu. Po kotlinah Trbižkega območja se bo sprva lahko zadrževala nizka oblačnost. Čez dan bo prevladovalo pretežno jasno vreme.

Precej jasno bo. Dopoldne bo marsikje po nižinah megla, ki bo najdlje vztrajala v osrednjih in jugovzhodnih krajih.

Jutranje temperature bodo od -4 do 0, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -8, ob morju 3, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem od 7 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA