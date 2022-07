Četrtek, 7. julija 2022

Dopoldne bo na vseh območjih prisotna spremenljiva oblačnost. Popoldne se bodo sprva v hribovitem svetu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nato širile proti jugu. Ob morju bo zjutraj in zvečer pihal burin, sredi dneva pa morski veter.

Vreme bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo ponekod manjše krajevne padavine, popoldne pa bodo nevihte prehodno zajele večji del države.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 28, na Primorskem do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA