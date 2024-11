Prevladovala bo zmerna oblačnost ob prisotnosti visokih in tankih oblakov. Zjutraj in zvečer bo pihal burin. Na območju Trbiža se bo zvečer in nato do jutra lahko pojavljala nizka oblačnost.

Jutri bo povečini sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki je bo več v vzhodni polovici Slovenije.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.