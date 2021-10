Četrtek, 7. oktobra 2021

Pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo kratkotrajne padavine. V visokogorju bo pihal močan severnik, po nižinah pa zmernejši. Ob obali bo pihala močna burja z možnimi sunki do okoli 100-100 km na uro na območju Trsta.

Oblačno in deževno bo, najmanj dežja bo na Primorskem. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER