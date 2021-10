Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, tudi z rahlimi kratkotrajnimi padavinami. Pihal bo severni veter, ki bo močan v visokogorju. Ob obali bo pihala okrepljena do močna burja.

Jutri bo oblačno, deževno in hladno. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER