Nebo bo jasno; v spodnji nižini, na vzhodnem pasu in na obali bo še pihala zmerna burja. Po kotlinah Trbižkega območja bo dopoldne sprva možna megla ali nizka oblačnost.

Danes bo večinoma jasno. Čez dan bo pihal vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA