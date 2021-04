Četrtek, 8. aprila 2021

Nad zahodnim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda doteka zelo mrzel polarni zrak.

Povsod po deželi bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. V nižinskem pasu in na Kraški planoti bo še zmrzovalo. V hribovitem svetu bo še mrzlo za ta čas. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Povečini sončno bo, sredi dneva in popoldne bo predvsem v severnih, vzhodnih in osrednjih krajih občasno nekaj več oblačnosti.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli -15, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER