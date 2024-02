Četrtek, 8. februarja 2024

V notranjosti hribovitega sveta in v visokogorju, predvsem na območju Trbiža, bo vreme spremenljivo. Drugod bo pretežno oblačno z meglicami in možnim rahlim dežjem na vzhodnem pasu in na Kraški planoti.

Danes bo na severovzhodu deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Še bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo na severu malo pod lediščem, drugod od 1 do 7, najvišje dnevne od 7 do 13, na vzhodu okoli 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.