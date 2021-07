Četrtek, 8. julija 2021

Dopoldne bo prevladovalo jasno do zmerno oblačno vreme, vroče in soparno bo, zlasti popoldne v nižinskem pasu. Pozno popoldne ali proti večeru se bodo na območju Karnijskih Predalp in Karnije začele pojavljati plohe in nevihte, te bodo nato možne tudi v ravninskem pasu. Ob morju bo pihal zmorec, v visokogorju pa zmeren jugozahodnik.

Sprva bo precej jasno, popoldne pa občasno zmerno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer in v noči na jutri bo predvsem na zahodu in severu možna kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER