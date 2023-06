Četrtek, 8. junija 2023

Zmerno do spremenljivo oblačno bo, na obalnem območju se bo oblačnost lahko trgala. Sredi dneva ter do večera bodo možne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribih in v zgornji ravnini. Kakšna nevihta bo lahko malo močnejše narave. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Dopoldne bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 21 do 25, na Goriškem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA