Četrtek, 8. septembra 2022

Spremenljivo do oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne nevihte, padavine bodo lahko znatne, zlasti na vzhodnem pasu. Ob morju bo zapihal južni do jugovzhodni veter, v visokogorju pa zmeren jugozahodnik. Ni izključena kakšna močnejša nevihta.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj sonca bo predvsem dopoldne še v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bodo na zahodu krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo popoldne razširile proti vzhodu. Možni bodo močnejši krajevni nalivi in vetrovni sunki. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA