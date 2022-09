Četrtek, 8. septembra 2022

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in severnim Sredozemljem počasi slabi. Vremenska fronta se od zahoda bliža Alpam. Pred njo k nam od jugozahoda doteka topel in postopno bolj vlažen zrak.

Pretežno oblačno bo. Že v jutranjih urah in nato čez dan se bodo pojavljale nevihte tudi z bolj obilnimi padavinami. Možne bodo tudi močnejše nevihte, zlasti v nižinskem in obalnem pasu, kjer bodo padavine lahko tudi obilne, predvsem na vzhodu. V visokogorju bo pihal zmeren jugozahodnik.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, na vzhodu sprva še deloma jasno. Že dopoldne bodo v zahodnih krajih krajevne padavine in nevihte, ki se bodo popoldne razširile proti vzhodu. Možni bodo krajevni nalivi in močni sunki vetra. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA