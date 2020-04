Četrtek, 9. aprila 2020

Nad večjim delom Evrope je ustaljeno območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnimi vetrovi doteka k nam suh zrak.

Povsod po deželi bo prevladovalo jasno vreme; na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ki bo nekoliko bolj okrepljena dopoldne v Trstu in okolici. Popoldne bodo v glavnem pihali šibki krajevni vetrovi.

Danes bo jasno. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem od 3 do 10, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do okoli 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER