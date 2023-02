Četrtek, 9. februarja 2023

Nad severno Evropo je ciklonsko območje, drugod pa območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam hladen in prehodno bolj vlažen zrak.

Pretežno jasno bo in sorazmerno mrzlo. Ponoči in zjutraj bo na obalnem območju sprva še pihala okrepljena burja; na vzhodnem pasu pa zmerna. Tekom dneva bo burja oslabela.

Danes bo pretežno jasno, le na jugovzhodu bo še nekaj oblačnosti. Burja na Primorskem bo popoldne slabela.

Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -6, v alpskih dolinah do -14, na Goriškem in ob morju malo pod 0, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA