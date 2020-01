Četrtek, 9. januarja 2020

Nad južno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severa priteka razmeroma topel in suh zrak.

Prevladovalo bo rahlo oblačno vreme; v visokogorju in popoldne tudi po dolinah in kotlinah bodo temperature sorazmerno visoke. Ničta izoterma bo na nadmorski višini malo nad 3000 m. Po dolinah in kotlinah se bo pojavljala temperaturna inverzija. V nižinskem pasu bo še zmrzovalo.

Pretežno jasno, le v vzhodnih krajih bo sprva še nekaj oblačnosti. Ponekod po kotlinah osrednje Slovenije bo dopoldne megla.

Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER