Povsod po deželi bo prevladovalo jasno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Popoldne bo v hribih lahko nastajala plitva kopasta oblačnost. Še nekoliko topleje bo.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER