Četrtek, 9. junija 2022

Napoved je delno negotova. Ponoči kaže na plohe in tudi nevihte. Čez dan bo na zahodu pretežno oblačno vreme, na vzhodu bo oblačnost še gostejša tudi z zmernimi do lokalno bolj znatnimi padavinami. V nižinskem pasu in na obali bo prehodno zapihala zmerna burja. Zlasti dnevne temperature bodo občutno nižje.

Do četrtka zjutraj bodo plohe in posamezne nevihte od zahoda znova zajele večji del Slovenije. Padavine bodo čez dan od zahoda počasi slabele in na Primorskem tudi ponehale. Zapihal bo severni veter. Hladneje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA