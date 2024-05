Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno vreme. Čez dan bo lahko več oblačnosti, zlasti v hribovitem svetu. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo zapihala zmerna burja, ki bo lahko sprva še okrepljene jakosti v Trstu in na Kraški planoti.

Jutri se bo postopno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.