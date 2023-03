Četrtek, 9. marca 2023

V nižinskem pasu in na obali bo oblačno vreme, zlasti proti vzhodu, kjer bo možen rahel dež. Na zahodu in v Alpah bo pretežno oblačno in v glavnem suho vreme. Ponoči bodo možne meglice ali megla. Na obalnem območju bo popoldne zapihal jugozahodnik. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine okoli 1800 m.

Jutri bo na zahodu več oblačnosti, v hribovitem svetu bo občasno deževalo. Drugod bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho. Pihal bo jugozahodnik, toplo bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA