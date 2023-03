Četrtek, 9. marca 2023

Dopoldne bo oblačno vreme; možen bo občasen rahel dež, ki bo verjetnejši na vzhodu, v zgornjem ravninskem in predalpskem pasu ter na Kraški planoti. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1400-1600 m. Čez dan se bo na zahodu oblačnost lahko trgala, na vzhodu pa bo oblačnost gostejša. V nižinskem pasu bodo ponoči možne meglice. Na obalnem območju in v hribovitem svetu bo lahko pihal južni do jugozahodni veter.

Na zahodu bo več oblačnosti, dopoldne bo v hribovitem svetu še nekaj dežja. Drugod bo sprva deloma jasno s kakšno ploho, popoldne pa bo povečini sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ki bo popoldne slabel.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA