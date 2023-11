Četrtek, 9. novembra 2023

Dopoldne bo zmerno oblačno vreme, več oblačnosti bo v hribovitem svetu. V spodnji nižini se bo ponoči in zjutraj lahko pojavljala megla. Čez dan bo oblačnost naraščala in proti večeru bo na zahodu pričelo zmerno deževati. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1200–1300 m. Na obalnem območju bo zapihal južni do jugozahodni veter, ki bo v glavnem zmerne jakosti. Tudi v visokogorju bo pihal jugozahodnik okrepljene jakosti.

Danes bo sprva precej jasno z meglo po nižinah. Čez dan se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo, drugod bo še večinoma sončno. Krepil se bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do -3, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 8 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA