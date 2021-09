Četrtek, 9. septembra 2021

Nad večjim delom srednje in vzhodne Evrope je območje z visokim zračnim tlakom. S šibkimi vzhodnimi vetrovi nad naše kraje priteka suh in razmeroma topel zrak.

Pretežno jasno bo, možna bo prisotnost tankih koprenastih oblakov. Dopoldne bo na obalnem območju pihal burin, čez dan pa zmorec.

Danes bo sončno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER