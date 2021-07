Nedelja, 1. avgusta 2021

Ponoči in dopoldne se bodo pojavljale nevihte, padavine bodo znatne do obilne; popoldne se bo na obalnem območju delno razjasnilo, drugod po deželi bo prevladovala spremenljiva oblačnost, ki bo sicer gostejša v hribih, kjer bo še možna kakšna ploha ali nevihta.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte bodo nekoliko pogostejše, manj verjetne pa v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter. Nekoliko se bo že ohladilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER