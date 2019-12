Nedelja, 1. decembra 2019

Zjutraj bo prisotna spremenljiva oblačnost, ki bo gostejša na zahodu, v Trstu bo še pihala šibka burja. Čez dan se bo oblačnost povsod povečala in zvečer in predvsem ponoči se bodo pojavljale padavine, sprva rahle, nato se bodo krepile. Ob morju bo pihal jugo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000-1200 m.

Danes bo oblačno, le na vzhodu dopoldne še delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati. Ponekod bo zapihal južni veter, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 4, najvišje dnevne od 2 do 5, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER