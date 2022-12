V Predalpskem svetu do obale do še prevladovalo oblačno vreme z meglicami. V Alpah do območja Cadore se bo občasno razjasnilo; nad 1500 m bo jasno vreme z zmernim vetrom. Ozračje bo milo za to obdobje.

Jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu tudi pretežno jasno. Še bo pihal jugozahodni veter, toplo bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA