Nedelja, 1. marca 2020

Oblačno bo z zmernimi padavinami na zahodu, znatnimi na vzhodu in lahko obilnimi v Julijskih Predalpah. Meja sneženja bo v glavnem med 800 in 1000 m. Ob morju bo pihal zmeren jugo. Popoldne bodo padavine od zahoda slabele in zvečer bodo tudi na vzhodu ponehale; po nižinah bo lahko nastala megla.

Oblačno bo, padavine bodo od zahoda čez dan postopno zajele vso Slovenijo. Snežilo bo le v hribih. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER