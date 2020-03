Nedelja, 1. marca 2020

Oblačno bo z zmernimi padavinami na zahodu, znatnimi na vzhodu in lahko obilnimi v Julijskih Predalpah. Meja sneženja bo v glavnem med 800 in 1000 m. Ob morju bo pihal zmeren jugo. Popoldne bodo padavine od zahoda slabele in zvečer bodo tudi na vzhodu ponehale; po nižinah bo lahko nastala megla.

Oblačno bo, padavine bodo sprva predvsem v zahodni polovici Slovenije, čez dan se bodo postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja bo večinoma nad 1200 m, na severozahodu lahko do okoli 900 m nadmorske višine ali občasno tudi nižje. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 7 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER