Jasno do rahlo oblačno bo le zaradi občasne visoke in tanke oblačnosti. Pihali bodo krajevni vetrovi; na obalnem območju bo zjutraj sprva še burin. Toplo bo; ničla bo na nadmorski višini okoli 4200 m.

Danes bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 22 do 24, na Primorskem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA