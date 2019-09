Nedelja, 1. septembra 2019

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno; vroče bo in tudi soparno. Ob morju bodo pihali lokalni vetrovi. V hribih bo dopoldne sprva lepo jasno vreme, od popoldneva pa bo oblačnost naraščala in bodo možne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo nato v večernih urah lahko pojavile tudi v ravninskem pasu.

Danes bo večinoma sončno. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Goriškem do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER