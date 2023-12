Nedelja, 10. decembra 2023

Dopoldne bo po vsej deželi deževalo, sprva rahlo, nato pa bodo padavine obilnejše, še zlasti ob morju. Meja sneženja bo nad 500 metri nadmorske višine. Postopoma se bo v teku dneva vreme izboljšalo in delno razjasnilo. Zvečer bo ponekod pričakovana kratkotrajna megla.

Dopoldne bodo padavine ponehale, najpozneje na jugovzhodu države. Popoldne se bo delno zjasnilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA