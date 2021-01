Nedelja, 10. januarja 2021

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost; več sončnega vremena bo v Karnijskih Alpah. Na območju Trbiža in na Kraški planoti bo v glavnem oblačno, lahko tudi rahlo naletava sneg. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna do okrepljena burja. Dan bo mrzel.

Jutri se bo po večinoma oblačnem jutru od severozahoda spet jasnilo. Na jugu bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER