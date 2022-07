Nedelja, 10. julija 2022

V glavnem bo zmerno oblačno. V nižinskem pasu in na obali bo pihal rahel veter. V popoldanskih in večernih urah se bodo lahko pojavljaje krajevne plohe.

Na Primorskem bo povečini sončno. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije in v hribovitem svetu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe.

Jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA