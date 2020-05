Nedelja, 10. maja 2020

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, ki bo gostejša v hribih, kjer bo ponekod možen rahel dež. Pozno zvečer bo rahel dež možen tudi v ravninskem pasu. Pihal bo zmerni južni veter zlasti ob morju in v visokogorju.

Deloma jasno bo, od zahoda se bo oblačnost povečala, popoldne pa se bo spet jasnilo. Jugozahodnik se bo okrepil, popoldne bo ob morju zapihal šibak jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER